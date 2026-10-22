Voormalig FC Twente-speler Ruiz nieuwe bondscoach Costa Rica

SAN RAFAEL DE ALAJUELA (ANP) - Voormalig FC Twente-speler Bryan Ruiz is definitief de nieuwe bondscoach van Costa Rica. De oud-aanvoerder van het nationale team, die deze maand al op de bank zat op interim-basis, heeft als taak meegekregen om zich met zijn land te kwalificeren voor het WK van 2030.

De 41-jarige Ruiz won zijn eerste twee wedstrijden als eindverantwoordelijke deze maand in de Nations League van Nicaragua (3-0) en Haïti (2-0). De eerstvolgende interlands van Costa Rica zijn vriendschappelijke wedstrijden tegen Ecuador en Argentinië komende maand.

De in 2022 als voetballer gestopte Ruiz is de opvolger van de Argentijn Fernando Batista, die in september werd ontslagen. Daarvoor werd onder de Mexicaan Miguel Herrera het WK van afgelopen zomer misgelopen.

Ruiz zette de afgelopen jaren zijn eerste stappen als trainer bij de Costa Ricaanse club LD Alajuelense. De Costa Ricaan speelde drie jaar voor FC Twente, waarmee hij landskampioen werd (2010) en de KNVB-beker won (2011).