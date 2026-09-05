De Amateur Musical Awards worden dit jaar na zeven jaar afwezigheid weer uitgereikt. Het bijbehorende gala vindt op 26 oktober plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, maakt de organisatie zaterdag bekend.

Voor de prijzen zijn amateurmusicalspelers, makers, ensembles en producties uit het hele land genomineerd in twaalf categorieën. Tijdens het gala staan ongeveer 250 genomineerden gezamenlijk op het podium. De winnaars worden bepaald door een vakjury onder leiding van musicalmaker Frank Sanders.

Pia Douwes reikt tijdens de avond haar eigen talentprijs uit. Erik Brey presenteert het gala. De Amateur Musical Awards werden voor het laatst uitgereikt in 2019.