ROME (ANP) - AS Roma heeft de sterke start in de Italiaanse voetbalcompetitie een vervolg gegeven tegen Atalanta. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini won met 2-1. AS Roma stond lange tijd achter en scoorde in de slotfase van de tweede helft twee keer.

AS Roma was de Serie A begonnen met twee overwinningen van 4-0, tegen Fiorentina (thuis) en Lecce (uit). Oranje-international Donyell Malen maakte in die twee duels vijf doelpunten.

Tegen Atalanta was AS Roma in de eerste helft ook veel sterker. De vele kansen leverden geen doelpunt op.

Tweede helft

Direct na rust sloeg Atalanta tegen de verhouding in toe. De Braziliaan Ederson schoot in de 47e minuut hard en hoog raak: 0-1. Gasperini haalde Malen in de 63e minuut naar de kant.

Atalanta hield lang stand, maar moest in de 89e minuut toch de gelijkmaker toestaan. De Spanjaard Mario Hermoso scoorde. In blessuretijd zorgde de Argentijn Matías Soulé met de winnende treffer voor grote vreugde in Rome.

Middenvelder Marten de Roon van AS Roma speelde tegen zijn voormalige werkgever. Hij bleef net als verdediger Devyne Rensch op de bank zitten.