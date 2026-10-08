Presentatrice Amber Kortzorg was verrast door het nieuws dat consumentenprogramma Kassa online doorgaat. Dat vertelde ze donderdagavond op de rode loper van het Gouden Televizier-Ring Gala aan het ANP.

Donderdagochtend werd bekend dat Kassa na dit jaar van televisie verdwijnt, maar in een nieuwe vorm online verdergaat. Het programma zou aanvankelijk helemaal verdwijnen vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep. Mede door de steun van kijkers en de nominatie voor de Gouden Televizier-Ring is alsnog besloten tot een doorstart. De laatste televisie-uitzending is op 5 december.

"Voor ons was het ook een verrassing", zei Kortzorg. Ze wist wel dat de directie van BNNVARA met de NPO in gesprek was over de toekomst van het programma, maar niet dat er al een besluit was genomen. Hoe de onlineversie eruit gaat zien en welk budget ervoor beschikbaar komt, is volgens haar nog onduidelijk.

Kortzorg staat positief tegenover de online toekomst van Kassa. Ze wijst op het succes van BOOS, dat volgens haar meer dan een miljoen mensen bereikt. "Online heeft ook wel de toekomst", aldus de presentatrice. Ze ziet het als een kans om Kassa ook over tien of vijftien jaar nog een groot bereik te laten hebben.

Kassa is donderdagavond samen met De Bondgenoten en Woeste Grond genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Volgens Kortzorg zou winst een extra signaal zijn dat kijkers het consumentenprogramma belangrijk vinden.