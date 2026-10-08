Andy van der Meijde heeft donderdagavond de prijs Televizier-Ring Online-videoserie gewonnen met zijn YouTube-serie Bij Andy in de auto!. De prijs werd uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

De voormalige voetballer rijdt in zijn serie rond met een bekende gast. Onder anderen Gordon, Kim Holland en Maria Tailor stapten al eens bij Van der Meijde in de auto.

Andere genomineerden in deze categorie waren de series Opdracht van StukTV en Tobi's Eetclub van Tobias Camman. Vorig jaar was Van der Meijde ook genomineerd, maar won Gerard Joling de prijs.