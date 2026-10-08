Daan Alferink heeft zijn Televizier-Ring Talent opgedragen aan middelbare scholieren. Daarbij verwees hij naar recente cijfers over de houding van jongeren tegenover homoseksualiteit. De interieurstylist nam de prijs donderdagavond in ontvangst op het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

"Ik hoop dat je ziet en voelt dat er ook heel veel liefde is. Dat je niet alleen bent, je bent geliefd, je bent hier precies waar je moet zijn. We houden van jullie, heel veel", zei Alferink. Hij verwees daarmee naar recente cijfers waaruit blijkt dat het aandeel jongens met een positieve houding tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 procent in 2021 naar 22 procent in 2025. Onder meisjes daalde dat percentage van 78 naar 51 procent.

Alferink is bekend van woonprogramma's als Blind Gekocht, Het Blok en Huizenruilers. Andere genomineerden in de categorie waren Bram Krikke en Frank van Leeuwen.