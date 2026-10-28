Edward en Sophie leren meer over Finse defensie

Prins Edward en zijn echtgenote Sophie, de hertog en hertogin van Edinburgh, hebben op de laatste dag van hun bezoek aan Finland meer geleerd over de defensie van het land.

Edward en Sophie begonnen op het schip Tornio, waar ze uitleg kregen over de verdediging van de Oostzee. Daarna reisden ze naar Santahamina, een eilanddeel van Helsinki, om meer te weten te komen over de Guard Jaeger-afdeling binnen de Finse defensie. Zij zijn gespecialiseerd in het verdedigen van stedelijke gebieden.

De broer van koning Charles en zijn echtgenote leerden ook meer over de Finse dienstplicht en spraken met dienstplichtige jongeren die zowel de Finse als de Britse nationaliteit hadden. Luitenant-generaal Vesa Virtanen, die de hertog en hertogin begeleidde, legde uit hoe het Verenigd Koninkrijk en Finland samenwerken om de Oostzee te beschermen.

Schoolbezoek

's Middags ging Edward nog langs bij de school Havukoski in Vantaa, waar scholieren deel kunnen nemen aan een naar hem vernoemd programma, de Duke of Edinburgh's Award. Het idee achter het programma is dat jongeren gemiddeld een uur per week besteden aan vrijwilligerswerk, hun fysieke conditie, of het leren van een nieuwe praktische vaardigheid om hun eigen ontwikkeling te verbeteren.

De hertog en hertogin van Edinburgh waren drie dagen lang op bezoek in Finland. Het bezoek stond in het teken van de diplomatieke banden tussen Finland en het Verenigd Koninkrijk. Edward en Sophie ontmoetten ook president Alexander Stubb en gingen langs bij enkele grote Finse bedrijven, zoals Nokia.