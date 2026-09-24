Amerikaanse media vragen om spoedzitting over toegang Witte Huis

CNN, MS NOW en Politico hebben een federale rechtbank om een spoedzitting gevraagd nadat sommigen van hun journalisten ondanks het besluit van de rechter donderdag geen toegang hadden gekregen tot het Witte Huis.

Volgens CNN kregen een verslaggever en fotojournalist geen toegang tot het terrein, ondanks meerdere pogingen. Uiteindelijk kon één CNN-producent het gebouw wel met zijn pasje betreden. Ook MS NOW meldt dat sommige verslaggevers geen toegang kregen.

Volgens Politico werd de permanente toegangspas van een verslaggever ingenomen, maar zei een agent van de Secret Service dat hij wellicht een tijdelijke dagpas zou kunnen aanvragen.

President Donald Trump kondigde afgelopen vrijdag aan dat de media niet meer welkom waren in het Witte Huis. CNN, MS NOW en Politico stapten daarop naar de rechter. Deze gaf donderdagochtend aan dat het besluit van Trump waarschijnlijk ongrondwettelijk is, en oordeelde dat het verbod veertien dagen niet mag worden uitgevoerd terwijl de zaak verder wordt behandeld.