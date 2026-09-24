Prinses Catherine ontmoet herstellende verslaafden in tuin

De Britse prinses Catherine heeft donderdag tijd doorgebracht met mensen die herstellen van een verslaving. De vrouw van prins William bezocht het project Forward Growing in Garon Park in Essex, waar verslaafden onder meer tuinieren en wandelen als onderdeel van hun herstel.

Catherine ging in gesprek met deelnemers en hielp mee in de tuin. Ze noemde de plek volgens de BBC "fantastisch". "Ik zou mijn man hierbij moeten hebben. Hij weet er veel van en is er echt gepassioneerd over", zei Catherine volgens de Britse omroep over tuinieren. Zelf tuiniert ze naar eigen zeggen "een klein beetje".

Het project is onderdeel van The Forward Trust, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet om mensen met een verslaving te helpen. Catherine is sinds 2021 beschermvrouwe van de organisatie.