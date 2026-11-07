Najib Amhali en Roué Verveer zijn vrijdagavond tijdens een voorstelling van hun theatertour Alles is Comedy in Rotterdam verrast met een award van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) voor 50.000 verkochte tickets. Dat deelde de VVTP zaterdagmiddag in een persbericht. Op Instagram stonden de cabaretiers er bij een foto met de award zelf ook bij stil.

In een verklaring noemt Amhali het "nog steeds onwerkelijk" dat er 50.000 mensen voor hem en Verveer naar het theater komen. "Een award van de theaterproducenten zelf is een mooie schouderklop van het vak. Maar eigenlijk is hij van de mensen die avond na avond voor ons kwamen en van elke zaal een feestje maakten. Dat dit zo groot is geworden, hebben wij aan hen te danken", vult Verveer aan.

De twee sluiten hun theatertour op 18 december af met een voorstelling in de Ziggo Dome in Amsterdam. "Veertien jaar geleden was ik de eerste cabaretier in de Ziggo Dome. Dat nu nog een keer doen, met Roué, na 25 jaar vriendschap, is een cadeau", vindt Amhali.