ENSCHEDE (ANP) - Trainer John van den Brom kijkt uit naar de thuiswedstrijd van FC Twente tegen Ajax. "Ik verwacht een boeiend duel tussen twee teams die elkaar weinig ontlopen. Het is een wedstrijd om de bovenste plaatsen en dat zijn de wedstrijden die je graag wilt spelen", vertelt hij zaterdag op de website van zijn club.

Ajax staat tweede in de Eredivisie, met 1 punt minder dan koploper Feyenoord. FC Twente heeft slechts 1 punt minder dan Ajax en kan de club uit Amsterdam dus passeren op de ranglijst. De ploeg van Van den Brom steekt in uitstekende vorm en scoorde afgelopen zondag negen keer tegen Excelsior (0-9). FC Twente bleef donderdag Pafos de baas in de Conference League (3-1).

"Donderdagavond hebben we een goede uitslag neergezet. Om tegen een ploeg die zo defensief gepositioneerd stond kansen te creëren is lastig", weet Van den Brom. "Ajax zal veel meer de aanval zoeken dan Pafos. We zijn ons daar uiteraard van bewust en hebben de ploeg daarop voorbereid."

De al langer geblesseerde Lars Unnerstall, Stav Lemkin, Max Bruns en Filip Thorvaldsen ontbreken tegen Ajax.