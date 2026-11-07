BARCELONA (ANP) - Verdedigers Eric García en Andreas Christensen keren na blessures terug in de selectie van FC Barcelona. Trainer Hansi Flick heeft het duo opgenomen in zijn selectie voor het uitduel van zondag met Atlético Madrid.

Voor Jules Koundé en Rodri komt de topper te vroeg. Flick wilde nog niet verklappen of Frenkie de Jong of Marc Bernal op de positie van de geblesseerde Rodri op het middenveld gaat spelen. Hij liet De Jong afgelopen zaterdag tegen Deportivo Alavés als centrale verdediger spelen.

Voor Julián Álvarez is de wedstrijd extra bijzonder. De spits stond afgelopen zomer open voor een transfer naar FC Barcelona, maar Atlético Madrid wilde niet meewerken aan een vertrek naar de concurrent.

FC Barcelona is de koploper van La Liga, met een voorsprong van 2 punten op Atlético Madrid.