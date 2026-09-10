ALKMAAR (ANP) - Koploper AZ kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Willem II nog niet beschikken over Kees Smit. De 20-jarige middenvelder is nog niet hersteld van een lichte blessure, meldt de Alkmaarse club.

Zonder Smit won AZ zondag de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen met klein verschil: 2-3. Het elftal van trainer Leeroy Echteld is na vijf wedstrijden in de Eredivisie nog zonder puntenverlies.

Naast Smit ontbreekt ook verdediger Denso Kasius nog in de selectie van AZ.

AZ keek tegen sc Heerenveen bij rust nog tegen een achterstand van 2-1 aan. "Ondanks een eerste mindere helft, had ik verwacht dat ze het om zouden draaien in de tweede helft. Ik vind namelijk dat we de laatste periode goed bezig zijn", aldus Echteld op de website van AZ. "Het was goed om te zien hoe de ploeg reageert. Dat zegt iets over de mentale weerbaarheid van de ploeg. We zijn daar constant mee bezig, ook met het oog op het dubbele programma dat eraan komt. Dan moet je twee wedstrijden per week spelen. Daarom vind ik het belangrijk dat we een hoge intensiteit op de training halen."