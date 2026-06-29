Margrethe vaart per schip onder naar haar vernoemde brug door

De Deense koningin Margrethe heeft maandag vanaf het koninklijke schip Dannebrog een nieuwe brug bezocht, die naar haar is vernoemd. Het Deense hof deelde beelden van de vaartocht op sociale media.

Prins Christian had begin juni namens zijn grootmoeder de officiële opening van de brug bijgewoond. Margrethe moest die ceremonie destijds afzeggen omdat zij herstellende was van een ziekenhuisopname. Het hof deelde maandag ook beelden waarop te zien is hoe Christian zijn grootmoeder een schets van de brug overhandigt.

Tijdens de tocht voer de 86-jarige Margrethe onder de Koningin Margrethe II-brug door. Aan boord waren onder anderen de burgemeesters van de betrokken gemeenten.