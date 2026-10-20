PSV begint met Bajraktarević en Gąsiorowski tegen FC Porto

PORTO (ANP) - Esmir Bajraktarević en Yarek Gąsiorowski beginnen met PSV aan de uitwedstrijd tegen FC Porto in de Champions League. De rechtsbuiten en centrale verdediger krijgen de voorkeur boven Dennis Man en Armando Obispo, die op de bank zitten als het duel om 21.00 uur begint.

Ivan Perišić vervangt de geblesseerde Ruben van Bommel op de linkervleugel. PSV heeft na twee speelronden 1 punt in de Champions League. Trainer Francesco Farioli verloor de eerste twee duels met FC Porto op het hoogste Europese niveau. De Italiaan nam medio 2025 afscheid als hoofdcoach van Ajax.

Pablo Rosario heeft een basisplaats bij FC Porto. De geboren Amsterdammer vertrok vijf jaar geleden van PSV naar OGC Nice.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Gąsiorowski en Kostić; Sano, Til en Mauro Júnior; Bajraktarević, Mijnans, Perišić