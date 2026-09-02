LONDEN (ANP) - Quinten Timber heeft Olympique Marseille verruild voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder rondde zijn transfer af nipt voor het sluiten van de Franse en Engelse transfermarkt. In Londen heeft Timber een contract getekend tot 2031.

Zijn overstap naar Crystal Palace zou Olympique Marseille financiële verlichting moeten bieden. De club is gebonden aan financiële beperkingen opgelegd door de UEFA.

Timber kwam begin dit jaar na vier seizoenen over van Feyenoord en speelde slechts zeventien wedstrijden voor Marseille. Daarvoor speelde de dertienvoudig international van Oranje bij FC Utrecht en Ajax.

"Met zijn ruime ervaring bij zijn club en land op het hoogste niveau, is Quinten een speler met leiderschap, doorzettingsvermogen en talent waarvan we overtuigd zijn dat hij in de Premier League tot bloei zal komen", zegt voorzitter Steve Parish op de site van Crystal Palace.

De club won afgelopen seizoen de Conference League en komt dit seizoen in actie in de Europa League.