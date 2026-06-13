Actrice Anna Faris heeft naar eigen zeggen moeite gehad met de publieke aandacht rond haar scheiding van Chris Pratt. Dat vertelt ze in een interview met het vakblad Variety.

De 49-jarige actrice zegt dat ze de grote belangstelling voor haar privéleven lastig vond. "Ik voelde me verdrietig", aldus Faris. "Ik heb geprobeerd voorzichtig te zijn met hoeveel Hollywood me beïnvloedde, maar ik sta nu al 26 jaar in de schijnwerpers, dus het zou naïef zijn om te denken dat het me niet gevormd heeft."

De actrice vertelt dat ze na het stuklopen van haar huwelijk haar geluk vond in het maken van haar podcast Anna Faris Is Unqualified. "Ik wilde een manier buiten Hollywood om contact te leggen met mensen", laat ze weten. "De podcast heeft me in die tijd enorm geholpen en het zette me aan het denken."

Faris en Pratt maakten in 2017 bekend uit elkaar te gaan na acht jaar huwelijk. De twee hebben samen een zoon. Faris trouwde in 2021 met filmmaker Michael Barrett.