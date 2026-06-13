EAST RUTHERFORD (ANP) - PSV'er Ismael Saibari heeft een basisplaats bij Marokko in de kraker tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië op het WK voetbal. De wedstrijd in groep C begint om 00.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag in het MetLife Stadium van East Rutherford.

Anass Salah-Eddine, ook van PSV, begint op de bank, evenals de in Nederland geboren Sofyan Amrabat. Voormalig Ajacied Noussair Mazraoui staat wel in de basis. Aanvoerder Achraf Hakimi en Brahim Díaz zijn de sterspelers in het team van bondscoach Mohamed Ouahbi.

Grootmacht Brazilië zet in op spelers die bij grote Europese clubs onder contract staan. Zoals Marquinhos, Alisson Becker, Casemiro, Vinícius Júnior, Raphinha en Gabriel. Vedette Neymar ontbreekt in de ploeg van de Italiaanse bondscoach Carlo Ancelotti. Hij is nog altijd niet volledig hersteld van een kuitblessure.