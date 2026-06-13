SAN FRANCISCO (ANP) - Qatar heeft zijn eerste punt ooit behaald op het WK voetbal. De Aziatische ploeg stond de hele wedstrijd in het Bay Area Stadium van San Francisco onder druk tegen een oppermachtig Zwitserland en leek met 1-0 te verliezen, maar diep in blessuretijd kopte Boualem Khoukhi de onverwachte gelijkmaker binnen.

Zwitserland registreerde meer dan 25 doelpogingen in de wedstrijd. De ploeg van bondscoach Murat Yakin was veel sterker en reeg de kansen aaneen, maar met name de aanvallers Dan Ndoye, Breel Embolo en Rubén Vargas verzuimden ze af te maken. Recordinternational Granit Xhaka, aan zijn vierde WK begonnen, probeerde het ook een paar keer met een schot van afstand, maar ook hij was niet trefzeker.

Het enige doelpunt van Zwitserland viel na ruim een kwartier uit een strafschop. Scheidsrechter Said Martínez wees naar de stip nadat de Qatarese doelman Mahmoud Abunada de Zwitser Remo Freuler in scoringspositie onderuit haalde. Embolo schoot vervolgens feilloos raak.

Het missen van de vele kansen wreekte zich in de 94e minuut, toen Homam Ahmed vanaf de linkerflank de bal voorgaf en Boualem Khoukhi alsnog scoorde voor Qatar.