Anne Hathaway krijgt rol in vervolg Days of Thunder

Anne Hathaway gaat een rol spelen in het vervolg op de film Days of Thunder uit 1990. Hoofdrolspeler Tom Cruise maakte het nieuws zaterdag bekend via sociale media, vergezeld van een foto waarop de twee sterren leunen tegen een NASCAR-raceauto. Tegelijkertijd maakte Cruise bekend dat de film op 2 juni 2028 in de bioscoop verschijnt.

Cruise kruipt in de film opnieuw in de huid van NASCAR-coureur Cole Trickle. Hoewel er over het plot van het vervolg nog niets bekend is, zal Hathaway naar verwachting van Amerikaanse vakmedia de rol vertolken van een \teameigenaar.

De eerste Days of Thunder ging over een jonge racer die grote risico's neemt om de top van NASCAR te bereiken. In die film speelden ook Nicole Kidman en Robert Duvall. Het is niet de eerste keer dat Cruise weer een van zijn oude rollen oppikt. Dat deed hij een paar jaar geleden ook met Top Gun: Maverick uit 2022. Die film kwam 36 jaar na de originele Top Gun.