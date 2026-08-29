Tottenham Hotspur in tweede duel onderuit tegen Newcastle United

LONDEN (ANP) - Tottenham Hotspur heeft ook zijn tweede wedstrijd dit seizoen in de Premier League verloren. In eigen huis ging de ploeg van trainer Roberto De Zerbi met 2-0 onderuit tegen Newcastle United.

De Spurs hadden de eerste wedstrijd met 3-0 verloren van Brentford. Tegen Newcastle United, dat was begonnen met een 2-2-gelijkspel tegen Liverpool, ging het in de tweede helft mis. Anthony Elanga opende de score. Yoane Wissa maakte de tweede treffer voor de ploeg waar Sven Botman een basisplaats had en Sean Steur in de tweede helft inviel.

Bij Tottenham begonnen Micky van de Ven en Jan Paul van Hecke, evenals de van Newcastle overgenomen ​Sandro Tonali en de deze week van Manchester City gehuurde Omar Marmoush. Xavi Simons is nog geblesseerd.