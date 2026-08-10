Anniko van Santen vindt het "reuzespannend" dat maandagavond de eerste aflevering van AVROTROS Triviant wordt uitgezonden. De 55-jarige presentatrice is niet van plan haar debuut als quizmaster zelf te bekijken. "Een van de dingen die ik het afschuwelijkst vind, is mezelf terugzien op televisie", vertelt Van Santen aan het ANP. "Dus ik ga vanavond iets anders doen. Met de hondjes lopen en nuttige dingen in huis doen."

"Dat klinkt misschien heel raar voor iemand die al heel lang op televisie is, maar je wordt zo met jezelf geconfronteerd", legt Van Santen uit. "Ik ben natuurlijk heel erg liveprogramma's gewend. En dit is echt nieuw en dan hoop je dat iedereen het leuk vindt. Dus ik vind het heel spannend." Ook heeft de presentatrice bewust geen fragmenten van het spelprogramma bekeken. "Je kan er toch niks meer aan veranderen. Ik weet wat ik in de studio heb gedaan, dus dan moet ik het ook loslaten."

Van Santen is vooral bekend als presentatrice van Opsporing Verzocht en moest aan het begin wennen aan haar nieuwe rol als quizmaster. "Bij een quiz presenteren komen zoveel andere dingen kijken. Er kwam spelregie bij kijken, met een iPad waar de vragen op komen. Je moet de stand bijhouden en ondertussen nadenken of je een variatie op een antwoord wel of niet goed kunt rekenen", legt ze uit. "Voor mij was het een heel ander team en een heel andere techniek en dat vond ik ook heel leuk en supertof om te leren."

Kennisquiz

Ondanks dat de presentatrice gek is op kennisquizzen en feitjes, moest ze wel nadenken toen AVROTROS haar voor Triviant vroeg. "Opsporing Verzocht is mijn kindje geworden, dus het mag daar niet mee bijten", vertelt ze. "Het programma is qua opzet ook iets anders dan het was, dus daar moest ik ook over nadenken. Het is groot en veel en dat moet bij je passen." Na gesprekken te hebben gevoerd met de productie hakte Van Santen de knoop door. "Ik dacht: als ik het niet doe en ik zie een ander het doen, zou ik dan balen? Toen dacht ik: ja, dan zou ik wel balen dat ik het niet heb aangedurfd."

Een vervolg ziet Van Santen wel zitten. "Ik zou het heel leuk vinden als er een tweede reeks komt. Zo'n eerste reeks is altijd een beetje het wiel uitvinden, dus er zijn altijd dingen waarvan je denkt: oh, dat kan ik ook zus of zo doen. Maar ik vond het heel leuk om op zo'n praktische manier iets nieuws te leren."

AVROTROS Triviant is, net als de eerdere versie die tussen 1988 en 2007 op televisie was, gebaseerd op het bordspel Trivial Pursuit. Aan het spelprogramma, dat de komende zes weken op werkdagen bij NPO 1 te zien is, doen onder anderen econoom Peter Hein van Mulligen, acteur Willem Voogd en presentatrice Sofie van den Enk mee.