Het koningspaar heeft Demi Vollering gefeliciteerd met haar tweede eindoverwinning in de Tour de France Femmes. Op Instagram noemen Willem-Alexander en Máxima de overwinning een "fantastische mijlpaal". Ze delen daarbij een foto van Vollering die in de gele trui als eerste de finish overgaat.

"Na een monumentale ontknoping in Nice is Vollering de allereerste renster die de gele trui na 2023 voor een tweede keer mee naar huis neemt", schrijft het koninklijk paar op Instagram. "Een prestatie die de geschiedenisboeken ingaat. Van harte gefeliciteerd!" sluiten ze het bericht af.

De 29-jarige wielrenster van FDJ United-Suez kraakte zondag haar enige concurrente Kasia Niewiadoma op de slotklim. Na haar winst in 2023 werd ze in 2025 en 2024 tweede, net als in 2022. De Tour-overwinning van 2023 leverde Vollering een uitnodiging van het koningspaar op voor de zogenoemde uitblinkerslunch.