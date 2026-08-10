Bettina Holwerda heeft maandag haar echtgenoot Jim Bakkum gefeliciteerd met zijn 39e verjaardag. De acteur en musicalster wordt door zijn vrouw op Instagram geroemd om al zijn 'talenten', waaronder het imiteren van een walrus.

De 47-jarige Holwerda noemt haar echtgenoot onder meer een "icoon, runner-up van Idols, winnaar van Dancing with the Stars, Best Dressed Man, beste vader, beste man, noem het allemaal maar op. Wat kan hij niet?" vraagt ze zich hardop af in een video.

Toch leert Holwerda in al die tijd samen nog steeds nieuwe dingen over Bakkum, zegt ze. "Dan vier je al bijna twintig verjaardagen met elkaar en dan kom je achter nieuwe dingen. Deze week werd ik na twintig jaar zo verrast door hem, weer zo geprikkeld." Holwerda toont vervolgens een filmpje waarop Bakkum niet heel sierlijk meerdere malen een duik in het zwembad neemt. "Het lijkt wel een walrus, dit is toch niet serieus?" hoor je haar roepen. "Gefeliciteerd, multitalent van me", besluit ze haar felicitatie.