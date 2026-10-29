Echtgenoot van Brand getuigt in misbruikzaak: attente echtgenoot

Laura Brand, de echtgenote van Russell Brand, is donderdag in Londen voor de rechter verschenen om te getuigen in de misbruikzaak tegen de Britse komiek en acteur. In haar verklaring sprak ze onder meer over het "zorgzame" karakter van haar man, die terechtstaat voor meerdere verkrachtingen. Dat melden verschillende Britse media.

Laura Brand omschreef haar man als een "fantastische, attente echtgenoot" en een "geweldige vader" voor hun drie kinderen. "We hebben een eerlijke, open en transparante relatie en huwelijk", verklaarde ze.

De 51-jarige Brand staat momenteel terecht voor drie verkrachtingen, drie aanrandingen en een geval van ontucht. De incidenten met zes verschillende vrouwen zouden tussen 1999 en 2009 hebben plaatsgevonden. Brand ontkent alle zeven aanklachten tegen hem. Eerder deze week verklaarde hij in de rechtbank zich "nooit schuldig te hebben gemaakt aan seksuele handelingen zonder wederzijdse toestemming".

Breuk

Volgens Laura Brand is eerlijkheid altijd "een van de belangrijkste aspecten van hun relatie geweest". Toch gingen de twee in 2007 tijdelijk uit elkaar. Ze vertelde dat de relatie strandde omdat het voor hem "moeilijk was om monogaam te zijn". Ze benadrukte in de rechtbank dat ze geen relatie wilde met iemand die ook met andere vrouwen naar bed ging.

Laura en Russell Brand ontmoetten elkaar in 2006 na afloop van een optreden van de komiek. Laura was toen 19 jaar en hij 31 jaar oud. Het stel trouwde in 2017. Kort daarvoor was de Brit elf maanden getrouwd geweest met zangeres Katy Perry.

Het proces tegen Russell Brand gaat vrijdag verder.