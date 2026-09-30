Anouk vindt songfestival momenteel 'heel oninteressant'

Anouk vindt het Eurovisie Songfestival op dit moment "heel oninteressant". De zangeres, die in 2013 namens Nederland meedeed, zegt dat het evenement nu te "politiek geladen" is.

"Het is een beetje aan het verschuiven, de focus van de muziek", zei Anouk woensdag in RTL Boulevard. "Het is nu meer een politiek statement geworden. Dan denk ik: ja, wil je dat als artiest? Want het kan best wel een impact hebben, mentaal. Omdat je het sowieso nooit goed gaat doen."

"Dus in plaats dat je bezig bent met je zang en je choreografie en hoe je belichting is, is alle energie een beetje verschoven naar overleven", vervolgde Anouk. Volgens haar is dat "superzonde". De zangeres is "heel benieuwd" wie er voor Nederland naar Bulgarije gaat. "Ik wens diegene in ieder geval heel veel succes."

De NPO maakte vorige week bekend dat het in tegenstelling tot AVROTROS toch naar het songfestival gaat. Een onafhankelijk team gaat de selectie en inzending verzorgen.