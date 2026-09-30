Hoofdredacteuren prijzen overleden columnist Paulien Cornelisse

De hoofdredacteuren van de Volkskrant en NRC hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van columnist Paulien Cornelisse. Ze prezen haar onder meer om haar humor en vele talenten. Woensdag werd bekend dat de schrijfster en cabaretière op 50-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker.

Tot haar dood had Cornelisse een column op de voorpagina van de Volkskrant. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt haar een "omnitalent dat alles kon. Zo'n breed talent, daar was er maar een van in Nederland". Cornelisse was volgens Klok naast een fijne collega "volledig eigen, ongelofelijk geestig en altijd verrassend". Klok was "groot fan" van Cornelisse en noemt haar overlijden "een heel groot verlies".

Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van dagblad NRC, waar Cornelisse jarenlang een wekelijkse column had, noemt haar overlijden "verschrikkelijk nieuws". De columniste was volgens Veldhuis "een van de grappigste vrouwen van Nederland. Vlijmscherp, enorm creatief met taal en een ontzettend warm mens".