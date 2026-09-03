Antoinette Beumer stopt na een dienstverband van vijf jaar bij Netflix. De filmmaker gaat weer zelfstandig aan de slag als regisseur en creative producer, bevestigt de streamingdienst na berichtgeving van mediavakblad BM.

"Vijf jaar geleden vroeg Netflix mij om als Director Benelux een Nederlandstalige slate op te bouwen met mooie series en films. Ik kijk terug op een onvergetelijke tijd en ben ongelofelijk trots op alles wat we samen hebben neergezet", zegt Beumer. Ze vindt het nu tijd voor een nieuwe stap en heeft daarom "met pijn in het hart" besloten om te stoppen. "Hoewel afscheid nemen niet makkelijk is, kijk ik er enorm naar uit om de samenwerking voort te zetten, maar nu als regisseur en creative producer, aan de andere kant van de tafel."

De 64-jarige Beumer was voor haar periode bij Netflix al actief als regisseur. Ze maakte grote hits als Loft, Soof en De Gelukkige Huisvrouw.