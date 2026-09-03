MADRID (ANP/AFP) - Marcos Llorente stelt zich niet langer beschikbaar voor het nationale voetbalelftal van Spanje. Dat maakte de 31-jarige verdediger van Atlético Madrid, die anderhalve maand geleden met zijn land de wereldtitel won, op Instagram bekend.

"Ik ben me ervan bewust dat ik nog jong ben en dat ik, als ik goed blijf spelen, dit shirt misschien nog een paar jaar zou kunnen dragen", aldus Llorente. "Ik weet dat velen van jullie deze beslissing niet zullen begrijpen, en ik zou het waarschijnlijk zelf ook niet hebben begrepen als ik er niet bij was geweest. Maar het is een persoonlijke beslissing, zorgvuldig overwogen, en bovenal een die me na aan het hart ligt."

Llorente kwam tot 27 interlands voor Spanje. In de WK-finale tegen Argentinië kwam hij niet in actie.