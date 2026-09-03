LONDEN (ANP) - Arsenal heeft Gabriel Martinelli verkocht aan de Saudische voetbalclub Al-Hilal. De Engelse landskampioen krijgt volgens Engelse media bijna 70 miljoen euro voor de Braziliaanse buitenspeler, die bij zijn nieuwe werkgever onder andere ploeggenoot wordt van Oranje-international Crysencio Summerville. Arsenal ontving nog niet eerder zoveel geld voor een speler.

Martinelli speelde sinds 2019 voor Arsenal en kwam tot 278 duels voor de Londenaren. Daarin maakte hij 62 doelpunten en gaf hij 36 assists. De 25-jarige Martinelli won met Arsenal een landstitel, een FA Cup en de Engelse Supercup. Op het voorbije WK maakte hij deel uit van het Braziliaanse elftal, dat in de achtste finales werd uitgeschakeld door Noorwegen.

Het record van duurste vertrekkende speler bij Arsenal stond op naam van Alex Oxlade-Chamberlain, die in de zomer van 2017 de overstap maakte naar Liverpool voor 38 miljoen euro. De transfer van Nicolas Anelka naar Real Madrid in 1999 voor 35 miljoen euro maakt de top 3 compleet.