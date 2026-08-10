De Spaanse acteur Antonio Banderas "genoot met volle teugen" van de keukenscènes voor de biografische film Tony. In de film over de overleden chef-kok en tv-maker Anthony Bourdain speelt Banderas de rol van Chef, die de 19-jarige Bourdain in dienst nam in zijn visrestaurant. Banderas bereidde zich voor op zijn rol in een van zijn eigen restaurants, zo vertelt hij in een interview met PA Media.

"Ik ben niet alleen een fijnproever, ik ben een vakman. Ik heb zeven restaurants", vertelt Banderas. "Ik ben de keuken ingegaan van een van mijn zaken, die gespecialiseerd is in vis en schelpdieren. Daar heeft een chef genaamd Rocío me geleerd hoe ik oesters kan openmaken zonder mezelf iets aan te doen, vis moet schoonmaken en al die andere taken die komen kijken bij het bereiden van vis", legt de acteur uit. "Het is lang niet zo makkelijk als het lijkt. Je moet handig zijn en ervaring hebben. Je moet goed met messen overweg kunnen en alles moet op rolletjes lopen."

Over de persoon op wie het personage Chef is gebaseerd, is niet zoveel bekend. "Daardoor konden we een erg mysterieuze man neerzetten. Hij werd haast een metafoor voor wat Tony Bourdain op dat specifieke moment in zijn leven nodig had", vertelt Banderas. "We hebben geprobeerd het simpel te houden: ik ben een oudere vent, Anthony is een jonge gast, en ik zie de fouten die hij maakt omdat ik daar zelf ook ben geweest. Ik probeer gewoon te helpen", legt hij uit.

De film Tony belicht de beginjaren van het leven van de chef-kok, die in 2018 op 61-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte. Acteur Dominic Sessa speelt de hoofdrol van de 19-jarige Bourdain. De film is geïnspireerd op Bourdains bestsellersmemoires Kitchen Confidential.