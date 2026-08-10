De ochtendshow van Mattie Valk en Marieke Elsinga op Qmusic wordt vanaf volgende week een uur korter. Vanaf maandag 17 augustus is Mattie & Marieke van 06.30 tot 09.30 uur te horen op de radio.

De wijziging komt enkele weken voordat Elsinga afscheid neemt van de ochtendshow. Zij presenteert het programma op 3 september voor het laatst. Daarna gaat Valk zonder haar verder met de ochtendshow. Of de aanpassing van de uitzendtijd verband houdt met het vertrek van Elsinga, is niet bekend.

Door de nieuwe programmering verschuiven ook andere programma's op Qmusic. De PreParty met Luc Sarneel begint voortaan om 05.30 uur. Na de ochtendshow neemt Menno Barreveld vanaf 09.30 uur het stokje over met Het Foute Uur, een halfuur eerder dan nu.

Ook op vrijdag verandert de programmering. De Nederlandse Top 40 met Domien Verschuuren wordt een halfuur korter en is vanaf 21 augustus van 14.00 tot 17.30 uur te horen.