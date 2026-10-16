Antonio Banderas met Nicolas Cage in vijfde reeks True Detective

Antonio Banderas speelt samen met Nicolas Cage een hoofdrol in het vijfde seizoen van de HBO-serie True Detective. Dat maakte streamingdienst HBO Max op vrijdag bekend. Cage had onlangs al gezegd dat hij een rol in de serie ging spelen.

De productie voor het vijfde seizoen gaat in 2027 van start. Veel details zijn er nog niet, behalve dat Cage de rol van Henry Logan speelt en Banderas Rai Garcia. Het seizoen speelt zich volgens Deadline af in Jamaica Bay in New York.

True Detective is een misdaaddramaserie waarin elk seizoen een nieuwe misdaadzaak, een andere locatie en andere rechercheurs centraal staan. Zo speelden eerdere seizoenen zich af in Alaska en Californië en werden de hoofdrollen gespeeld door onder anderen Matthew McConaughey, Woody Harrelson en Jodie Foster.