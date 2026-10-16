Heerenveen verslaat Excelsior en viert 1000e treffer in stadion

HEERENVEEN (ANP) - SC Heerenveen heeft de thuiswedstrijd tegen Excelsior met 4-0 gewonnen. De club passeerde de tegenstander uit Rotterdam op de ranglijst.

Heerenveen is aan het begin van de negende speelronde de nummer 8 van de Eredivisie en heeft nu 1 punt meer dan Excelsior.

Dylan Vente opende in de elfde minuut de score en maakte het duizendste doelpunt van Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion, dat in 1994 werd geopend. De spits mocht een strafschop nemen na een overtreding van doelman Stijn van Gassel op Levi Smans. Hij maakte zijn eerste competitietreffer van dit seizoen.

Tweede nederlaag

Oliver Braude tekende in de 54e minuut met een hard schot voor de tweede treffer van de thuisploeg. Jacob Trenskow schoot nog op de lat voordat Luca Oyen het derde doelpunt maakte. Trenskow bepaalde in de slotfase de eindstand.

Excelsior incasseerde de tweede forse nederlaag op rij, na het verlies van afgelopen zondag tegen FC Groningen (1-5).