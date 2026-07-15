Middenvelder Rice op tijd fit voor halve finale tegen Argentinië

ATLANTA (ANP) - Declan Rice is fit genoeg om woensdag vanaf het begin mee te doen in de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Engeland en Argentinië. Dat heeft de Engelse bondscoach Thomas Tuchel op een persconferentie gezegd.

"Iedereen is fit genoeg om te starten en iedereen heeft getraind, behalve Jarell Quansah die geschorst is en Jordan Henderson", aldus Tuchel op een persconferentie in Atlanta. Henderson is afwezig omdat hij zijn arm brak bij een bizar ongeluk na afloop van de achtste finale tussen Engeland en Mexico.

Rice was ziek en werd in de kwartfinale tegen Noorwegen in de rust gewisseld. "Rice is klaar om te starten en zo goed mogelijk hersteld", sprak Tuchel, die uitkijkt naar de ontmoeting met de regerend wereldkampioen. "Het is een grote rivaliteit, tussen twee grote voetbalnaties. Iedereen die van voetbal houdt en het WK volgt, weet hiervan en wat het met zich meebrengt. We verwachten een intense en emotionele wedstrijd, met veel wisselingen in momentum."