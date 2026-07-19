Verstappen noemt podiumplaats in GP van België best goed

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen was tevreden na zijn derde plaats in de Grote Prijs van België. De viervoudig wereldkampioen moest alleen de Italiaan Kimi Antonelli (Mercedes) en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) voor zich dulden. "Om op het podium te staan is best goed, de derde plaats is goed", zei Verstappen in het flashinterview.

Verstappen beaamde dat het team er alles aan had gedaan om een goed resultaat te halen. "We hebben alles geprobeerd wat we konden", zei hij. Op de mediumbanden ging het helemaal niet slecht volgens de Red Bull-coureur. Op de harde banden had hij wat meer moeite. "Daarnaast hadden we een beetje pech met de pitstop bij de virtual safetycar", zei hij over het moment waarin Leclerc kon profiteren.

Verstappen won drie keer in Spa-Francorchamps, in 2021, 2022 en 2023. Dit is zijn eerste podiumplaats sinds 2023.