Karen Damen krijgt stress van vrije tijd

Karen Damen kan niet tegen vrije dagen. Dat vertelt de oud-K3'er in een interview met de Vlaamse krant HLN. "Als ik moet werken, is voor mij alles oké. Dan heb ik rust, want dan wordt mij gezegd wat ik moet doen en dan doe ik dat. Maar de dagen dat ik vrij heb, zijn zo stresserend", bekent de Vlaamse zangeres en actrice.

"Omdat ik dan alles zelf moet regelen, in handen moet nemen, inplannen en organiseren. Ik vind dat heel heftig en moeilijk", licht Damen toe, die momenteel op de Nederlandse televisie te zien is als jurylid van Got Talent. "Ik denk dat dat sowieso weer mijn ADHD is. Ik weet het, ik mag dat dan niet als excuus gebruiken, maar wel om de context te schetsen."

De 51-jarige Vlaming was van 1998 tot 2016 vast onderdeel van K3 en was daardoor gewend aan een overvolle agenda. "Dikwijls vroegen ze vroeger aan mij: 'Amai, jullie zijn toch achttien jaar geleefd geweest?' En dan dacht ik: 'Ja, en ik ben daar heel blij mee.'" Toen Damen daarna zelf de baas was over haar agenda, ging het vaak mis. "Ik had allemaal dubbele boekingen. Nu ik dat allemaal zelf moet regelen, is dat heel moeilijk voor mij."

Inmiddels heeft Damen, nu de opnames van Got Talent en de reünietournee van K3 achter de rug zijn, een minder drukke planning en heeft ze daar vrede mee. "Maar ik wil nooit stoppen met werken", vervolgt Damen. Al blijft ze twijfelen over haar verdere ambities. "Ik heb al zoveel kunnen afvinken op mijn bucketlist. Er zijn nog twee dingen die erop staan: rust in mijn hoofd vinden en een boer kunnen laten."