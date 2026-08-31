Ariana Grande gewond aan voet en kan geen hakken dragen

Ariana Grande is gewond aan haar voet. Op Instagram legt de Amerikaanse zangeres uit dat ze tijdens haar aankomende concert "comfortabele schoenen" moet dragen. "Omdat ik daaronder verbonden ben en aan het herstellen ben van een kleine verwonding", aldus Grande. "Het is geen verstuiking of iets met de spieren, maar gewoon een snijwond!"

Grande is momenteel bezig met de laatste optredens van de Eternal Sunshine Tour. De shows vinden maandag en dinsdag plaats in Londen. "Als je me vanavond ziet zonder mijn iconische hakken, of misschien zelfs een beetje moeite hebt om op die voet te steunen, dan weet je hoe dat komt!", aldus de zangeres. Daarnaast laat ze weten weer "aan de betere hand" te zijn.

Eind juli bracht Grande haar nieuwe album petal uit. Vlak daarna kondigde ze aan een pauze te nemen van het openbare leven.