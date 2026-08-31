Olcay Gulsen hoopt dat Donny Roelvink feminist wordt

Olcay Gulsen hoopt dat Donny Roelvink het feminisme meer gaat promoten. De modeontwerper en ondernemer zou graag zien dat Roelvink onderschrijft dat "vrouwen financieel onafhankelijk kunnen zijn" en "ambitie kunnen hebben", zegt ze maandag in Renze. "Vrouwen kijken echt tegen je op, vinden je aantrekkelijk", aldus Gulsen in de terugkerende talkshow van Renze Klamer. "Dus ik zou het zo leuk vinden als je juist een voorvechter wil zijn van feminisme."

Gulsen en Roelvink schoven aan tafel naar aanleiding van kritiek op Roelvink om een fragment uit de podcast Grensloos Gebabbel. In de podcast zei Roelvink onder meer dat hij niet wil dat zijn vriendin een mannelijke personal trainer heeft, omdat dat afbreuk zou doen aan zijn eigen mannelijkheid.

Volgens Gulsen passen de opmerkingen van Roelvink bij ideeën over man-vrouwverhoudingen die ze online veel ziet. "Dat extreem conservatieve, dat dwangmatige, dat dominante. Dat vind ik doodeng", aldus Gulsen. Roelvink zou volgens haar ook een voorbeeldfunctie hebben vanwege zijn bekendheid.

'Geen match'

Roelvink vindt naar eigen zeggen wel dat vrouwen een "eigen keuze hebben om te gaan en staan waar ze willen". "Maar als dat niet in lijn ligt met mijn normen en waarden en principes, dan zijn wij gewoon geen match." Volgens hem worden zijn opmerkingen groter gemaakt dan ze bedoeld waren.

Maandag was de eerste aflevering van Renze, na het einde van RTL Late Night. Eerder zei Klamer dat zijn talkshow, die al te zien was van 2022 tot 2025, "een doorstart" maakte.