Ariana Grande is vier keer genomineerd voor een Grammy Award. Dat heeft de organisatie achter de Amerikaanse muziekprijzen maandag bekendgemaakt. De 33-jarige zangeres is met haar nummer Hate That I Made You Love Me onder meer genomineerd voor lied van het jaar. Onder anderen vakgenoten Olivia Rodrigo, Taylor Swift en Olivia Dean zijn ook genomineerd in deze categorie. Het lied levert Grande verder een nominatie op voor beste muziekvideo.

Daarnaast is Grande met haar album Petal, dat afgelopen zomer uitkwam, genomineerd voor beste popalbum. Het album, waarop twaalf liedjes staan, kwam binnen op nummer 1 in de Billboard 200. Haar duet For Good uit de film Wicked: For Good, dat ze samen met Cynthia Erivo zong, levert Grande een nominatie op voor beste traditionele popuitvoering.

Grande heeft drie Grammy's op haar naam staan. De meest recente ontving ze eerder dit jaar voor het Wicked-nummer Defying Gravity, dat ze eveneens met Erivo zong. De 69e editie van de uitreiking vindt plaats op 7 februari 2027 in Los Angeles.