Koning Willem-Alexander heeft maandag een bezoek gebracht aan Fort Amsterdam en batterij Rotterdam op Sint Eustatius. Op die locaties wordt een gedenkplek voor het slavernijverleden gemaakt. De koning kreeg een toelichting op de restauratieplannen en sprak met leden van het Herdenkingscomité Slavernijverleden en jongeren van het eiland.

Op de plek waar Fort Amsterdam staat, werden duizenden tot slaaf gemaakten aan land gebracht. "Je kunt Fort Amsterdam zien als een marktplaats waar Afrikanen werden verkocht en vervolgens naar plantages op Sint Eustatius, maar ook elders in het Caribisch gebied en Amerika werden gebracht", vertelt Javier Gordon, assistent-erfgoedinspecteur op het eiland, aan het ANP.

Tijdens de rondleiding werd de koning gevraagd wat erkenning van het slavernijverleden betekent als daar geen gevolgen aan worden verbonden. Willem-Alexander zei de vraag te willen omdraaien: het begint bij erkenning en daarop moet worden voortgebouwd om verder te kunnen.

Gordon hoopt dat Willem-Alexander door zijn bezoek meer inzicht krijgt in de gevolgen van de slavernij voor Sint Eustatius en het Caribisch gebied. "Het is belangrijk dat hij begrijpt hoe gruwelijk de slavernij is geweest voor het eiland, maar ook voor het Caribisch gebied als geheel", aldus Gordon.