Het nieuws dat Robert Pattinson de rol van geheim agent James Bond gaat spelen heeft ook koning Charles bereikt. "Welkom bij de geheime dienst van Zijne Majesteit, meneer Bond", schreef het Britse hof maandag op Instagram. Het paleis deelde er een foto bij waarop de Britse acteur in de rol van 007 te zien is.

De Britse koninklijke familie toonde eerder interesse in de Bond-films. In 2021 waren Charles en Camilla samen met William en Catherine bij de première van de meest recente film No Time to Die. In 2012 was toenmalig koningin Elizabeth met Bond-acteur Daniel Craig te zien in een video voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen.

Pattinson is de zevende acteur die het beroemde personage gaat spelen. Hij neemt het stokje over van Craig. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe Bond-film uitkomt.