Ariana Grande verplaatst drie shows om veiligheidsredenen

De Amerikaanse zangeres Ariana Grande heeft drie aankomende shows verplaatst om veiligheidsredenen. Een concert in Brooklyn en twee concerten in Boston eind juli zijn een aantal dagen verplaatst vanwege "problemen met de productie", deelt Grande op Instagram.

"Onze oprechte excuses voor deze vervelende wijzigingen in de planning", schrijft de zangeres. "Dit was voor ons de beste en veiligste optie nu deze productieproblemen aan het licht zijn gekomen. Veiligheid staat voor ons allemaal voorop, en daarnaast willen we er natuurlijk voor zorgen dat jullie de show kunnen zien zoals deze bedoeld is." Het is niet duidelijk wat precies het probleem is. Grande geeft in totaal vijf shows in Brooklyn en drie shows in Boston voor haar Eternal Sunshine Tour.

Grande reist met de tour nog door de Verenigde Staten en Canada, waarna ze een aantal concerten in Londen geeft. Eerder zei de zangeres dat de huidige tour mogelijk voorlopig de laatste is. "Ik heb het gevoel dat dat hierna voor een lange tijd niet meer gaat gebeuren", zei de zangeres in de podcast Good Hang With Amy Poehler.