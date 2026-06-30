Van Hecke 'helemaal leeg' na late tegentreffer en uitschakeling

GUADALUPE (ANP) - De vroege uitschakeling op het wereldkampioenschap voetbal is hard aangekomen bij Jan Paul van Hecke. "Ik ben helemaal leeg", sprak de verdediger van het Nederlands elftal na de nederlaag na strafschoppen tegen Marokko.

Oranje speelde in een ander systeem dan in de groepswedstrijden, met vijf verdedigers in plaats van vier. "De eerste helft deden we het beter dan de tweede. Het is achteraf makkelijk praten om te zeggen dat we het anders hadden moeten doen", vond Van Hecke, die al vroeg in de wedstrijd een hoofdwond opliep. In de openingswedstrijd tegen Japan (2-2) had hij al flinke schade aan zijn oog opgelopen. "Het was fysiek een zware wedstrijd."

Cody Gakpo benutte in de 72e minuut een van de weinige kansen van Nederland, dat de overwinning lange tijd over de streep leek te trekken. In de blessuretijd troefde verdediger Issa Diop aanvoerder Virgil van Dijk in de lucht af en kopte raak. "Ik dacht dat we goed stonden", aldus Van Hecke. "Het doet ongelooflijk veel pijn dat we het nog weggaven. Dit is een droom die uit elkaar spat."