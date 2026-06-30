Koeman: Van Dijk nam geen strafschop omdat hij kramp had

GUADALUPE (ANP) - Virgil van Dijk nam geen strafschop voor het Nederlands elftal tegen Marokko omdat hij kramp had. Dat vertelde Ronald Koeman vlak na de uitschakeling van Oranje in de zestiende finale op het WK tijdens een persconferentie.

"Virgil had kramp en Summerville ook", zei de bondscoach. "Uiteindelijk wilde Summerville de strafschop wel nemen. Anders had Van Dijk die penalty genomen."

Crysencio Summerville miste zijn strafschop, net als Justin Kluivert en Quinten Timber. Marokko won de penaltyserie met 3-2 en speelt zaterdag in de achtste finale tegen Canada.

Oranje werd op de laatste WK's waaraan de ploeg deelnam ook na strafschoppen uitgeschakeld. Argentinië nam in 2014 en 2022 de penalty's beter.