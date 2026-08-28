Zweden kondigt periode van rouw af om overlijden koning Harald

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft vrijdag een periode van rouw afgekondigd in verband met het overlijden van zijn Noorse collega Harald. Dat maakte het Zweedse hof vrijdag bekend. Harald stierf vrijdag op 89-jarige leeftijd in het Rikshospitalet in Oslo.

Vanaf vrijdag geldt in Zweden een periode van nationale rouw. Deze duurt tot en met zaterdag en ook op de dag van de uitvaart van Harald. Vanaf zondag geldt tot en met de dag voor de uitvaart een periode van zogeheten hoffelijke rouw. Dit betekent dat de officiële afspraken die de Zweedse koninklijke familie gepland had, komen te vervallen.

Daarnaast werd bekend dat de vlaggen op alle Zweedse koninklijke paleizen en gebouwen vrijdag, zaterdag en op de, nog onbekende, dag van de uitvaart halfstok worden gehangen. Ook bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth in 2022 werden Zweedse vlaggen halfstok gehangen.