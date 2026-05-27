Arnhem nog niet klaar met vergunningsprocedure rapper Ye

De gemeente Arnhem heeft de vergunningprocedure voor de twee concerten van de omstreden rapper Ye nog niet afgerond. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente woensdag gemeld aan het ANP. Arnhem kan niet zeggen waarom de vergunning nog niet is afgegeven. "Maar deze tijdslijn is niet ongebruikelijk bij grote concerten", aldus de zegsman van de gemeente.

De Amerikaanse artiest, ook bekend onder de naam Kanye West, treedt op 6 en 8 juni op in het GelreDome in de Gelderse hoofdstad. Het optreden is omstreden omdat hij de afgelopen jaren met regelmaat antisemitische uitlatingen deed en waardering uitsprak voor Adolf Hitler. Later zei Ye dat dit kwam door zijn bipolaire stoornis.

Talloze optredens die Ye deze zomer in Europa zou geven, zijn vanwege zijn omstreden uitlatingen afgelast. Zo heeft de Britse regering zijn visumaanvraag afgewezen, heeft Polen het concert geschrapt en is het optreden in Frankrijk geannuleerd nadat lokale autoriteiten dreigden het concert te blokkeren.

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen de komst van Ye. Het kabinet zei op 21 april te onderzoeken of de Amerikaanse rapper toch geweigerd kan worden. Minister David van Weel van Veiligheid gaf wel de waarschuwing dat "wij een vrij hoge drempel in Nederland hebben voor we iemand de toegang kunnen ontzeggen. Er moet sprake zijn van een dreigende verstoring van de openbare orde of de veiligheid." Volgens de bewindsman is het nog maar de vraag of dat zo is in dit geval.