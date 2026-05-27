WK-selectie Oranje op dertien plaatsen anders dan op EK

ZEIST (ANP) - De selectie van het Nederlands elftal voor het komende WK is op dertien plaatsen gewijzigd ten opzichte van het EK van 2024 in Duitsland. Dat is precies de helft van de groep.

De dertien spelers die er nu niet meer bij zijn, zijn doelman Justin Bijlow, verdedigers Daley Blind, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Ian Maatsen, middenvelders Jerdy Schouten, Joey Veerman en Georginio Wijnaldum en aanvallers Steven Bergwijn, Xavi Simons en Joshua Zirkzee.

De dertien 'nieuwkomers' zijn doelman Robin Roefs, verdedigers Jurriën Timber, Jorrel Hato en Jan Paul van Hecke, middenvelders Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Quinten Timber, Mats Wieffer, Marten de Roon en Guus Til en aanvallers Justin Kluivert, Noa Lang en Crysencio Summerville.

Jurriën Timber, De Jong en Koopmeiners misten het EK in Duitsland door blessures.