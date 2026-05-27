Roelof Hemmen dankbaar voor 'nieuwe avonturen' na RTL Nieuws-baan

Roelof Hemmen is dankbaar voor al zijn jaren bij RTL Nieuws. Het is woensdag tien jaar geleden dat hij zijn laatste uitzending presenteerde, en alles wat hij sindsdien in zijn carrière heeft gedaan, heeft hij naar eigen zeggen aan het nieuwsprogramma te danken.

"Vandaag op de kop af tien jaar geleden presenteerde ik mijn laatste RTL Nieuws-uitzending. Ik was 53 en ik werd onrustig in het comfort en het prestige van een topbaan bij een prachtig bedrijf. Ik wilde nieuwe avonturen beleven, voor het te laat zou zijn", schrijft Hemmen bij een foto waarop hij na de laatste uitzending in de studio van collega Daphne Lammers een bos bloemen krijgt.

Het beleven van nieuwe avonturen is volgens hem gelukt. "Na 23 jaar RTL Nieuws kwam BNR Nieuwsradio, de 538 Ochtendshow, de talkshow van Eva Jinek, talloze congressen, prachtige podcastseries en leuke programma's. Ik zeilde over de Atlantische Oceaan in Over de Oceaan, zat 18 dagen in 'celebrity fat camp' Expeditie Robinson en was een moordenaar in De Verraders."

Hemmen heeft daarnaast naar eigen zeggen ook zijn "echte bestemming" gevonden. "Talentvolle mensen helpen met de finesses van presentatie en communicatie. Wat is je verhaal? Hoe vertel je het? Hoe raak je mensen? Er gebeuren mooie dingen op mijn Brabantse boerderijtje. Het moment dat het kwartje valt, dat iemand iets nieuws in zichzelf ontdekt, dat is onbetaalbaar. Het zou er nooit kunnen zijn zonder mijn jaren bij RTL Nieuws. Ik heb er alles aan te danken. Maar ik ben blij dat ik mijn hart gevolgd heb."