Koningin-moeder Sonja maandag weer aan het werk

Koningin Sonja van Noorwegen gaat maandag voor het eerst sinds het overlijden van haar echtgenoot koning Harald weer aan het werk. De 89-jarige koningin-moeder bezoekt dan het Nationaal Archief in Oslo, waar alle boodschappen, tekeningen en brieven die op het paleisplein werden gelegd na de dood van Harald zijn opgeslagen, meldt het hof.

"De boodschappen die op het Slottsplassen zijn neergelegd, laten op unieke wijze zien wat koning Harald voor ons, het Noorse volk, betekende. We zijn blij dat we veel van die groeten aan koningin Sonja kunnen laten zien", zegt rijksarchivaris Inga Bolstad.

Alles wat op het plein werd achtergelaten, is na het opruimen naar het archief gebracht. Een brede selectie zal er bewaard blijven. Ook is er veel gefotografeerd om digitaal te bewaren, zegt Bolstad.

Na de dood van Harald eind augustus ontstond op het Slottsplassen een grote bloemenzee. Ook staken veel mensen kaarsen aan en werden er memorabilia achtergelaten. Vrijdag liep de officiële periode van rouw af.